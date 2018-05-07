حارس المصري يشيد بـ"جمعة" بعد الفوز في الكونفدرالية
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:17 ص
ريهام عبد المحسن
أشاد أحمد مسعود حارس مرمى المصري عقب الفوز على بونياو دو سونجو الموزمبيقي في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية بزميله أحمد جمعة مهاجم الفريق.
وقال مسعود في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"جمعة عماد الفريق ويستحق الانضمام للمنتخب وربنا يخلي جمعه مثلما يطلق عليه جمهور
المصري".
واختتم مسعود تصريحاته قائلاً: "الفريق واللاعبون يستحقون
التواجد في مكان أفضل".
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