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فريد شوقي: الفوز في أول مباراة بالكونفدرالية يعطينا دفعة قوية

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:14 ص
فريد شوقي: الفوز في أول مباراة بالكونفدرالية يعطينا دفعة قوية
المصري البورسعيدي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح فريد شوقي عقب الفوز على بونياو دو سونجو الموزمبيقي في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية بثنائية نظيفة، بأنه كان يجب الفوز في أولى مبارياتهم لتعطيهم دفعة للاستمرار في البطولة.

 

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت" :"كان يجب الفوز في أول مباراة في دور المجموعات لتعطينا دفعة للاستمرار في البطولة على الرغم من ضغط المباريات".

 

واختتم شوقي تصريحاته قائلاً: "حسام حسن يتعب معنا ويحفظنا طريقة اللعب واللاعبون الجدد يستطيعون الانسجام مع الفريق وجمعه يجب أن ينضم للمنتخب".

 

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