إبراهيم حسن: نواجه أزمة كبيرة أمام الهلال السوداني

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري، عقب الفوز على بونياو دو سونجو الموزمبيقي في دور المجموعات بالكونفدرالية، أن الفريق البورسعيدي يواجه أزمة كبيرة في مواجهته المقبلة أمام الهلال السوداني بالمسابقة الإفريقية.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "بداية مهمة جدا وثلاث نقاط مهمين للبداية ومعنا فرق بالمجموعة نتمنى التغلب عليها".

وأضاف: "عندنا مشكلة المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني بسبب غياب بانسيه للإصابة وسنجري له أشعة الرنين وأعتقد أنه أصيب في وتر اكيلس وإن شاء الله تكون كدمة بالإضافة إلى أحمد جمعة لحصوله على الإنذار الثاني".

وتابع: "الخبرات تأتي نتيجة تعب حسام المدير الفني مع خوض المباريات الموسم الماضي وسنحاول أن يكون هناك تدعيم في الفترة المقبلة للوصول للخطوة المقبلة ومعنا مجلس الإدارة".

وأردف قائلاً: "هناك 4 أو 5 لاعبين تم تحديدهم للتفاوض معهم وسيكون هناك ضغط في المفاوضات للتعاقد معهم".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: "حزين بسبب الغيابات التي تواجهنا في مبارتنا المقبلة أمام الهلال السوداني والتي ستكون في السودان ودائما نفكر في المباراة المقبلة عقب الانتهاء من أي مباراة".