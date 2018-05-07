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هاني رمزي ينسحب من موسم رمضان لهذا السبب

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:03 ص
هاني رمزي ينسحب من موسم رمضان لهذا السبب
هاني رمزي
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سعد نبيل
 
أعلن الفنان هاني رمزي، منذ قليل، انسحابه من موسم رمضان المقبل، حيث كان من المقرر مشاركته من خلال أحد برامج المقالب التي اعتاد تقديمها خلال المواسم الماضية، معللًا ذلك بتسريب فكرة البرنامج واحترامًا منه لعقلية الجمهور.

وكتب "هاني" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظراً لتسريب فكره برنامج المقالب لهذا العام وحتى لا يكون مفبركاً وأحتراماً للمشاهدين فقد قررت الانسحاب من رمضان هذا العام #رمضان _كريم".
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