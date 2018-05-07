التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمعهما في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال المدير الفني للقلعة البيضاء، المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: معروف يوسف - محمود علاء – حمدي الونش - حمدي النقاز

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد ومحمود دونجا ومحمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: أيمن حفني ومحمد عنتر أو "أوباما"

خط الهجوم: كاسونجو