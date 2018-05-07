المدير الفني لمهرجان "كان": "يوم الدين" عمل فني شاعري

وصف تيري فريمو، المدير الفني لمهرجان "كان" السينمائي، الفيلم المصري "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، المشارك في الدورة 71 من المهرجان، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 8 إلى 19 مايو الجاري، بـ"الواقعية الإيطالية الجديدة في السينما"، وذلك وفقا لمجلة "فارايتي".





وتابع: "يعتبر الفيلم عمل فنى فريد وشاعرى يسلط الضوء على أعماق مصر، وتنيرنا من خلال التأمل في من نحن، ومن هم الآخرين، وكيف يبدو العالم حولنا".





وأضاف: "يدور الفيلم في ساعة ونصف، ولدينا الجرأة لبرمجته ضمن المسابقة، تلاحظون أن اختيارات هذا العام تشمل العديد من الوجوه الجديدة، فنحن نريد إعطاء الفرصة للسينمائيين الشباب".





"يوم الدين" فيلم يضم دراما مليئة بالمغامرات عن المسيحي المصري "بشاي" الذي يعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام، وبعد وفاة زوجته يتحلى بالشجاعة ويقرر مغادرة المستعمرة لأول مرة، منذ أن تم التخلي عنه هناك عندما كان طفلاً، ويبدأ الرحلة برفقة الطفل اليتيم "أوباما"، على عربة يجرها حمار، في رحلة عبر مصر إلى مسقط رأسه، لمعرفة السبب الذى جعل والده يخلف وعده بالعودة من أجله.





يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين الذين يظهرون على الشاشة للمرة الأولى، من بينهم راضي جمال، أحمد عبدالحفيظ، وشهيرة فهمي.