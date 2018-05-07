يوسف زيدان: الخلافة ليست من أصول الإسلام



وأضاف "زيدان"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل الشعوب تحتاج إلى طريقة في الحكم، وهذا لا يوجد اختلاف حوله، ولكن الخلافة ليست أصل من أصول الإسلام.

قال يوسف زيدان، الكاتب والروائي، إن الرسول كان يدير شئون المسلمين بشرع الله، ولكن هذا لا يعني أنه كان خليفة.