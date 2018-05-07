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يوسف زيدان عن أردوغان: "أراجوز".. والدولة العثمانية تاريخها أسود

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:49 ص
يوسف زيدان عن أردوغان: أراجوز.. والدولة العثمانية تاريخها أسود
يوسف زيدان
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الفجر الفني
 
قال المفكر يوسف زيدان، إن ما يُثار عن تآمر العالم ضد الدول العربية والإسلامية، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e": "إحنا مش بننتج حاجة، وبنستهلك بس، بل هم من مصلحتهم إننا نقف على رجلينا". 

وشن هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان واصفًا إياه بـ"الأراجوز"، متابعا: "أردوغان عارف الخلفاء العثمانيين كانوا بيعملوا إيه، ومنهم واحد قتل 22 أخا، بس هو ميقدرش يقتل أخواته، العثمانيين تاريخهم أسود، وعيب يتذكر".

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