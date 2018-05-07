أحمد موسى يكشف مفاجأة وسر الرسالة الأخيرة في مذبحة الرحاب الغامضة (فيديو)



وقال موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأب ترك رسالة أخيرة عبر هاتفه، و الرسالة وجدت على الهاتف الخاص بالأب "عماد. س" أرسلها إلى أحد الأشخاص ونصها "وضعت المسدس على رأسى لمدة ساعة".

وأوضح "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن رب هذه الأسرة كان مديونًا للكثيرين، وكان يعيش في شقة بمدينة نصر، ثم باعها، وأخذ شقة في مدينة الرحاب فلم يستطع سداد ثمنها، ثم أجر الفيلا التي شهدت الجريمة وهي فيلا مؤجرة، لافتا إلى أن أحد أقاربه رفض أن يعطيه شقة لكي يعيش فيها. وأوضح "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن رب هذه الأسرة كان مديونًا للكثيرين، وكان يعيش في شقة بمدينة نصر، ثم باعها، وأخذ شقة في مدينة الرحاب فلم يستطع سداد ثمنها، ثم أجر الفيلا التي شهدت الجريمة وهي فيلا مؤجرة، لافتا إلى أن أحد أقاربه رفض أن يعطيه شقة لكي يعيش فيها.



ولفت إلى أنه أجر سيارة لكي يتنقل بها من أحد معارض السيارات، ومديون بـ95 ألف جنيه قيمة الإيجار، وحاول تزوير أوراق لبيع 550 فدانا تابعة للأوقاف ولم يستطع، ثم حاول بيع 11 فدانا في المعادي بأوراق مزورة ولم يستطع.



وأوضح أن آخر رسالة أرسلها لأحد المديون لهم قال له فيها: "أنا كنت محرج منك، كان فيه واحد واعدني يجيبلي فلوس النهاردة وللأسف خلا بيا، والله، أنا حطيت المسدس على دماغي لمدة ساعة كاملة"، موضحا أن المسدس الذي تم ضبطه من نوع "بريتا"، وقيل إنه لرب هذه الأسرة.





كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة في قضية مقتل أسرة كاملة بفيلا في منطقة الرحاب، في ظروف غامضة.