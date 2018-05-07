جابر القرموطي يقف دقيقة حداد على روح خالد محيي الدين (فيديو)

وشدد "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، على أنه قدم للبلاد العديد من الإسهامات الوطنية، موضحًا أنه التقى به بعد ثورة 25 يناير، وقال إن كل ما يتمناه أن يرى الديمقراطية كاملة في مصر، ولا يوجد مزايدة على وطنيته، ونحن فقدنا رجل من رجال الدولة الكبار.





وقف الإعلامي جابر القرموطي، دقيقة حداد على روح خالد محيي الدين، آخر أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا على قيد الحياة، ووافته المنية الأحد، عن عمر يناهز الـ95 عامًا، بأحد المستشفيات العسكرية.