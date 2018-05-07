آرسين فينجر يودع آرسنال بعد مسيرة ناجحة خلال 22 عاما

أقام نادي أرسنال الإنجليزي، حفلًا خاصا بمدربه التاريخي أرسين فينجر، الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب الإمارات مع المدفعجية، والتي انتصر فيها على بيرنلي بخماسية نظيفة.

جدير بالذكر أن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، قرر في وقتٍ سابق، إنهاء مسيرته التي امتدت لـ 22 عامًا مع المدفعجية بنهاية الموسم الحالي، وذلك خلال بيان نشره عبر الموقع الرسمي للفريق اللندني.

ويحتل آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة ( فاز 18 – تعادل 6- خسر 12)، دخل مرماه 48 هدفا ونجح في تسجيل 72 هدفا، كما وصل بالفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم ولم يستطع أن يتخطى عقبة أتلتيكو مدريد وخسر بهدف نظيف في مباراة الإياب وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " الألقاب والإنجازات التي حققها آرسين فينجر خلال الـ 22 عامًا التي قضاها مع المدفعجية:

- حصل على الدوري الأنجليزي 3 مرات أعوام: 1998، 2002، 2004.

- كان وصيفًا لبطل الدوري 6 مرات 1999، 2000، 2001، 2003، 2005, 2016.

- اقتنص 7 ألقاب من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أعوام: 1998، 2002، 2003، 2005، 2014، 2015، 2017.

- فاز بدرع الاتحاد الإنجليزي 6 مرات أعوام: 1998، 1999، 2002، 2004، 2014، 2015، 2017.

- أما على المستوى الأوروبي؛ كان الأرسنال وصيف بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 2000.

- وصيف دوري أبطال أوروبا عام 2006.

- حصل على عدد من الدورات الودية التي خاضها حيث فاز بدورة أمستردام مرتين عامي: 2005–2007.

- وفاز بكأس الإمارات الودية أعوام: 2007 – 2009 – 2010.