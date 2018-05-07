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المصري: 40 مليون جنيه شرط رحيل محمد حمدي للأهلي أو الزمالك

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:14 ص
المصري: 40 مليون جنيه شرط رحيل محمد حمدي للأهلي أو الزمالك
محمد حمدي
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الفجر الرياضي
 

قال عضو مجلس نادي المصري عدنان حلبية، إن مجلس الإدارة تلقى عرضا بمليون دولار لشراء الظهير الأيسر للفريق اللاعب محمد حمدي لأحد الاندية الدورى المصري، مشددا على أن 40 مليون جنيه شرط رحيل اللاعب لأي فريق يريد أن يحصل على خدماته.

 

وأضاف "عدنان حلبية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن محمد حمدي يساوى أكثر من 40 مليون جنيه لأنه أفضل لاعب في مصر في مركزه حاليا، ولن نبيعه بأقل من هذا الميلغ على الاطلاق.

 

وتابع: " مجلس إدارة نادي المصري هو صاحب القرار الأخير في بيع اللاعب محمد حمدي سواء للنادي الأهلي أو الزمالك"، منوها أن مجلس الإدارة يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار في بيع أي لاعب بالفريق.

 

وواصل: "ملف التعاقدات لنادى المصري مسئول عنه أعضاء من مجلس الإدارة.. إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري ليس المسئول الوحيد عن ملف بيع اللاعب محمد حمدي".

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