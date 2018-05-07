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هل تغسل شيرين عبد الوهاب أحزانها بغناء تتر "ليالي أوجيني"؟

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:08 ص
هل تغسل شيرين عبد الوهاب أحزانها بغناء تتر ليالي أوجيني؟
شيرين عبد الوهاب
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الفجر الفني
 
رشحت الشركة المنتجة لمسلسل "ليالى أوجينى"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، النجمة شيرين عبد الوهاب لغناء تتر المسلسل الذى يقوم ببطولته الثنائى ظافر العابدين وأمينة خليل.

وبسبب حالة الحزن التى تمر بها شيرين بسبب وفاة والدها، لم تبدى حتى الآن موقفها من الموافقة على غناء التتر أم لا وتنتظر الشركة المنتجة ردها خلال هذه الأيام.

وإذا وافقت شيرين على غناء التتر ستعتبر هذه المرة هى الثانية، التى تتعاون فيها مع الفنان ظافر عابدين بعد مسلسل "حلاوة الدنيا".

المسلسل مأخوذ عن فورمات إسبانى، وتكتب له السيناريو والحوار إنجى القاسم، وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة، وإنتاج شركى بى لينك المملوكة للمنتج محمد مشيش، ويشارك فى بطولته ظافر العابدين وأمينة خليل وانتصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين ظافر وأمينة خليل فى الدراما التليفزيونية.
المزيد عن: ليالي أوجيني ظافر العابدين شيرين عبد الوهاب تتر مسلسل ليالي أوجيني المطربة شيرين عبد الوهاب أمينة خليل
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