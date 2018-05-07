تعرف على شخصية ريم مصطفى في مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني

اختارت الفنانة ريم مصطفى التنوع هذا العام والظهور على جمهورها بشكل جديد، خلاف ما اعتاد أن يراها عليه الجمهور من قبل، وذلك ضمن أحداث مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين، بحيث اختارت الكوميديا لتكون محطتها الجديدة عند الجمهور.





وفي تفاصيل الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث المسلسل، تجسد شخصية شاهى مدير مكتب والد أكرم حسنى ضمن الأحداث والذى يلعب شخصيته بيومى فؤاد وبعد وفاة الوالد تشارك أكرم حسنى فى تنفيذ الوصية الذى طلبها والده.





يبحث الفنان أكرم حسنى طوال الأحداث عن وصية تركها له والده، بعدما هدم دار الأيتام وحولها إلى مصنع حلويات، وقبل وفاة والد أكرم ترك له تلك الوصية، وطلب منه أن يبحث عن كل من كان يقطن فى هذه الدار، ويقوم "أكرم" طوال الأحداث بالبحث عن هؤلاء الأشخاص لطلب المسامحة منهم عما فعله والده بهدم الدار، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.





مسلسل "الوصية" يكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وتدور أحداث الوصية فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف فى بعض الحلقات.