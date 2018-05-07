ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري يتعرض لضربة قوية قبل موقعة الهلال بالكونفيدرالية

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:39 ص
المصري يتعرض لضربة قوية قبل موقعة الهلال بالكونفيدرالية
المصري البورسعيدي
طباعة
نيرة الجابري
 

تعرض المصري البورسعيدي، لضربة قوية، بعد أن تأكد غياب الثنائي أحمد جمعة والبوركيني أريستيد بانسيه، مهاجمي الفريق، عن المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني، يوم 16 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن المهاجم البوركيني بانسيه سيغيب عن المصري حتى نهاية الموسم، بعد أن تعرض لإصابة قوية أمام سونجو الموزمبيقي، وغادر الملعب على إثرها، الأمر الذي سيجعله يتجه لأوروبا للعلاج خلال الفترة القادمة.

 

كما سيغيب أحمد جمعة، بسبب حصوله على الإنذار الثاني أمام سونجو، وبالتالي سيفقد الفريق البورسعيدي لمهاجميه الأساسيين، الأمر الذي سيجعل المدير الفني حسام حسن في ورطة قبل لقاء الهلال السوداني.

 

وكان المصري حقق الفوز على سونجو الموزمبيقي بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم أحمد جمعة، في افتتاح مباريات الفريق البورسعيدي في دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

 

المزيد عن: سونجو رياضة بانسيه المصري البورسعيدي المصري الإيقاف الإصابة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد جمعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 4:30:03 AM