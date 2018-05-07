المصري يتعرض لضربة قوية قبل موقعة الهلال بالكونفيدرالية

تعرض المصري البورسعيدي، لضربة قوية، بعد أن تأكد غياب الثنائي أحمد جمعة والبوركيني أريستيد بانسيه، مهاجمي الفريق، عن المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني، يوم 16 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم "الفجر الرياضي " أن المهاجم البوركيني بانسيه سيغيب عن المصري حتى نهاية الموسم، بعد أن تعرض لإصابة قوية أمام سونجو الموزمبيقي، وغادر الملعب على إثرها، الأمر الذي سيجعله يتجه لأوروبا للعلاج خلال الفترة القادمة.

كما سيغيب أحمد جمعة، بسبب حصوله على الإنذار الثاني أمام سونجو، وبالتالي سيفقد الفريق البورسعيدي لمهاجميه الأساسيين، الأمر الذي سيجعل المدير الفني حسام حسن في ورطة قبل لقاء الهلال السوداني.

وكان المصري حقق الفوز على سونجو الموزمبيقي بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم أحمد جمعة، في افتتاح مباريات الفريق البورسعيدي في دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.