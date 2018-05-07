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تتر مسلسل محمد رمضان برعاية مطرب الصعيد.. شاهد التفاصيل

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:43 ص
تتر مسلسل محمد رمضان برعاية مطرب الصعيد.. شاهد التفاصيل
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الفجر الفني
 
يبدو أن إبراهيم الحكمي سيلقب خلال الفترة المقبلة بمطرب الصعيد، حيث انتهى مؤخرا من تسجيل تتر مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، الذى يقدم من خلاله أيضا دور صعيدى جديد ينضم لأرشيفه فى هذا الاتجاه، وينافس من خلاله فى موسم دراما رمضان 2018.

رمضان يسعى لأن يحدث المسلسل ضجة كبيرة ونجاحا ينافس به نجاحه فى مسلسله الأخير الأسطورة، ومن الواضح أنه يريد أن يحدث تتر المسلسل الضجة ذاتها، ولهذا استعان بصاحب أغنية التتر الأنجح على مدار الثلاث سنوات الماضية تتر "جبل الحلال" الذى غناه الحكمي. 

لكن هذه المرة سيضفى الحكمى لمسة شعبية صعيدية فى اللحن، وضعها الملحن محمد عبد المنعم الذى يتقن جيدا هذه التتبيلة الموسيقية التى ترسخ اللحن فى الآذان، دعونا ننتظر ونحكم على التتر الذى سيطرح خلال أيام للترويج للمسلسل، وهو الأسلوب الذى يتبعه المنتج جمال العدل، والذى يؤتى أكله كل موسم، فقد سبق وفعلها فى أغنية الناس العزاز للنجمة نوال الزغبى، والتى حققت نجاحا لا يقل عن النجاح الذى حققه مسلسل لأعلى سعر صاحب التتر.
المزيد عن: نسر الصعيد مسلسل نسر الصعيد محمد رمضان دراما رمضان 2018 تتر نسر الصعيد الفنان محمد رمضان
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