تتر مسلسل محمد رمضان برعاية مطرب الصعيد.. شاهد التفاصيل

رمضان يسعى لأن يحدث المسلسل ضجة كبيرة ونجاحا ينافس به نجاحه فى مسلسله الأخير الأسطورة، ومن الواضح أنه يريد أن يحدث تتر المسلسل الضجة ذاتها، ولهذا استعان بصاحب أغنية التتر الأنجح على مدار الثلاث سنوات الماضية تتر "جبل الحلال" الذى غناه الحكمي.





لكن هذه المرة سيضفى الحكمى لمسة شعبية صعيدية فى اللحن، وضعها الملحن محمد عبد المنعم الذى يتقن جيدا هذه التتبيلة الموسيقية التى ترسخ اللحن فى الآذان، دعونا ننتظر ونحكم على التتر الذى سيطرح خلال أيام للترويج للمسلسل، وهو الأسلوب الذى يتبعه المنتج جمال العدل، والذى يؤتى أكله كل موسم، فقد سبق وفعلها فى أغنية الناس العزاز للنجمة نوال الزغبى، والتى حققت نجاحا لا يقل عن النجاح الذى حققه مسلسل لأعلى سعر صاحب التتر.