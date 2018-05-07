مصطفى شعبان يعلق على كواليس مسلسل "أيوب": "بينا الأيام" (فيديو)

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله "أيوب" الذى يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل، والمقرر عرضه على شاشة قناة الحياة.

ونشر شعبان عبر حسابه على "فيس بوك" فيديو من كواليس مسلسل "أيوب"، وعلق عليها: "من كواليس أيوب وبينا الأيام".

مسلسل "أيوب" يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصية "أيوب" التى يجسدها مصطفى شعبان، ويعمل موظفًا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارًا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.



