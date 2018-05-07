نبيل زكي: خالد محيي الدين أرسل لـ"عبدالناصر" معلومات عن العدوان الثلاثي وهو في المنفى



وأضاف "زكي" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة" الفضائية، أن "محيي الدين" كان يحترم الاختلاف، وهو اختلف كثيرا مع مجلس قيادة الثورة، ولكنه حرص أن تكون علاقته وديه معهم.



ولفت إلى أن جمال عبدالناصر نفى "محيي الدين" في سويسرا بعد أزمة 1954، وظل هناك عامين، ولكنه حرص على أن يكون على صلة طيبة مع عبدالناصر ومصر، وقدم خدمات وطنية وهو في المنفى، ومن ضمنها معلومات عن خطة العدوان الثلاثي على مصر لكي يستعد عبدالناصر.

قال نبيل زكي، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، إن ما تبقى من الراحل خالد محيي الدين، هو قضية العدالة الاجتماعية والفهم الصحيح للدين، وأن الدين يعني القراءة لرفع مستوى الوعي بالإضافة لخدمة المجتمع في نفس الوقت.