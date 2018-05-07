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قائد المصري: "إذا كان عند ريال مدريد كريستيانو فاحنا عندنا جمعيانو"

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:30 ص
قائد المصري: إذا كان عند ريال مدريد كريستيانو فاحنا عندنا جمعيانو
إسلام صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

علق إسلام صلاح، قائد المصري البورسعيدي، على الفوز على بونياو دو سونجو الموزمبيقي في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بثنائية نظيفة.

 

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة وكنا نعلم ذلك لوصول الفريق الموزمبيقي لدور المجموعات وطريقة لعبنا اجبرتنا على الفوز".

 

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً :"إذا كان عندهم كريستيانو فاحنا عندنا جمعيانو".

 

وكان المصري حقق الفوز على سونجو الموزمبيقي بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم أحمد جمعة.

 

المزيد عن: سونجو رياضة المصري البورسعيدي الأخبار الرياضية إسلام صلاح أخبار الرياضة أحمد جمعة
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