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وفاء عامر تتولى تربية محمد رمضان بعد وفاة والدته في "نسر الصعيد"

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:24 ص
وفاء عامر تتولى تربية محمد رمضان بعد وفاة والدته في نسر الصعيد
وفاء عامر
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الفجر الفني
 
تشارك الفنانة هاجر الشرنوبى ضمن أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، وتجسد شخصية والدة محمد رمضان فى الصغر وزوجة صالح القناوى الشخصية التى يجسدها أيضا محمد رمضان فى المسلسل.

وتتوفى هاجر الشرنوبي فى الحلقة الثانية من المسلسل، ليتزوج صالح القناوى وفاء عامر لتكون مسئولة عن تربية زين الذى يبلغ من العمر 5 سنوات حتى يكبر ويصبح ضابطا تظل أيضا بجانبه وتساعده فى حل العقبات التى تقف أمامه.

"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وبطولة محمد رمضان، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، سلوى خطاب، دينا، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، هاجر أحمد وعدد من الفنانين، وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويعود به محمد رمضان إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الأسطورة" عام 2016.
المزيد عن: وفاء عامر نسر الصعيد مسلسل نسر الصعيد محمد رمضان الفنانة وفاء عامر الفنان محمد رمضان
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