كواليس آخر اجتماع حول سد النهضة.. مصر تتمسك بهذا الطلب وإثيوبيا ترد



وأشار الوفد إلى إمكانية عقد الاجتماع المنتظر منتصف مايو الجاري، لوزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات في الدول الثلاث، بهدف "تيسير الوصول إلى تفاهمات على خطوات إكمال الدراسات، وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف السد الإثيوبي". كما قالت وكالة الأنباء السودانية.



وأكد وزراء الموارد المائية للدول الثلاث، في الاجتماع الذي شهد تقديم ملاحظاتهم حول تقرير الاستشاري الاستهلالي، التأكيد على روح التعاون بين كافة الأطراف، ورغبتهم مواصلة الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، والاستجابة لشواغل كل طرف، دون الإضرار بأي دولة.



من جانبها، نقلت صحيفة "الجريدة"، عن مصدر من مصر، قوله إن الجانب الأثيوبي حاول حصر الخلاف الفني حول نقطة الفترة المطلوبة لملء خزان السد، في حين تمسك الوفد المصري بأن الأساس هو الحفاظ على حصة مصر المائية مع عدم تحديد وقت زمني للانتهاء من مل الخزان، إذ يتم تغييرها حسب حالة الفيضان، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضًا.



وأشار المصدر إلى أن أهم ما يشغل مصر الآن هو الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقًا لها، بوضع كل الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس تحديد سنوات الملء والاتفاق على عدد محدد من السنوات مع إثيوبيا كما يحاول الجانب الإثيوبي الوصول إليه.

اقترح الوفد السوداني المشارك في اجتماع وزراء الري في دول مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد أمس الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة ملف سد النهضة أن يتم عقد اجتماع جديد، بعد انتهاء هذا الاجتماع دون التوصل إلى أي نتائج.