أحمد جمعة: لم أسجل للمصري في الكونفدرالية من أجل المنتخب!

صرح أحمد جمعة عقب الفوز على بونياو دو سونجو الموزمبيقي في دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، بأنه لم يسجل للفريق اليوم من أجل الانضمام للمنتخب.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "تعبنا كثيرا وكافئنا الله على مجهودنا ولم أسجل هدفين اليوم من أجل الإنضمام للمنتخب وكوبر يرى من يستحق أن يكون موجود في المنتخب وتعلمت الكثير من حسام حسن".