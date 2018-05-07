عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة القرن الثانية

كشف الإعلامي أحمد الشريف، بشكل حصري عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير نادي الزمالك، وهي تعاقد القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور مع صفقة القرن.

وقال الشريف عبر برنامجه "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "LTC": "هناك صفقة من العيار الثقيل وقعت على عقود انضمامه لنادي الزمالك فعليًا، وسوف أقوم بالإفصاح عن اسم اللاعب عقب مباراة الإسماعيلي المقبلة".

كما أكد أن هذا اللاعب هو بالفعل "صفقة القرن الثانية" بعد عبد الله السعيد بالنسبة للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الصفقة لن تفشل مثلما حدث مع السعيد لاعب الأهلي.

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك يتعامل مع تلك الصفقة بسرية تامة، وستكون صفقة قوية".