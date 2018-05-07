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رباعيات وخماسيات في تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي خلال شهر مايو

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:17 ص
رباعيات وخماسيات في تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي خلال شهر مايو
الزمالك والإسماعيلي
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علاء خليف
 

مواجهة نارية تجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

 

وسبق والتقى الفريقان في 130 مباراة بمختلف البطولات بواقع (110 بالدوري – 17 بكأس مصر – 1 دوري 6 أكتوبر – مباراتين بكأس الاتحاد المصري)، حقق الفارس الأبيض الفوز في 62 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة، وفاز الدراويش في 34 مباراة.

 

سجل الزمالك 176 هدفًا في شباك الإسماعيلي، واستقبلت شباكه 128 هدفًا، ويتصدر ثلاثي الأبيض عبد الحليم علي وعلاء الحامولي وشريف الفار قائمة هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 9 أهداف.

 

وسبق وتقابل الزمالك مع الإسماعيلي 11 مرة خلال شهر (مايو) حقق الفارس الأبيض الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للدراويش وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراتين، وشهدت مواجهات الفريقين نتائج ثقيلة في هذا الشهر، حيث انتهت بمباراتين بـ"خماسية" ومباراة بـ"رباعية" ومباراتين بـ"ثلاثة أهداف" ولم تحدث نتيجة التعادل الإيجابي إطلاقًا.

 

وجاءت نتائج مواجهات الزمالك والإسماعيلي في شهر (مايو) كالتالي:-

 

- 30 مايو 1954 .. الزمالك 1 – 0 الاسماعيلي

- 8 مايو 1955 .. الزمالك 2 – 4 الاسماعيلي

- 2 مايو 1957 .. الزمالك 3 – 5 الاسماعيلي

- 10 مايو 1984 .. الزمالك 1 – 0 الاسماعيلي

- 13 مايو 1996 .. الزمالك 5 – 2 الاسماعيلي

- 28 مايو 1999 .. الزمالك 3 – 1 الاسماعيلي

- 23 مايو 2003 .. الزمالك 1 – 0 الاسماعيلي

- 5 مايو 2004 .. الزمالك 2 – 1 الاسماعيلي

- 2 مايو 2011 .. الزمالك 0 – 0 الاسماعيلي

- 1 مايو 2014 .. الزمالك 0 – 1 الاسماعيلي

- 3 مايو 2017 .. الزمالك 0 – 0 الاسماعيلي

 

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