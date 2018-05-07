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ماهيرا خان تشارك في "كان السينمائي"

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:17 ص
ماهيرا خان تشارك في كان السينمائي
ماهيرا خان
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الفجر الفني
 
تحرص النجمة ماهيرا خان على التواجد هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 71 ، و تعد ماهيرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما  والترفيه في باكستان ، حيث استطاعت أن تجعل باكستان ممثلة  في العديد من المحافل الدولية المرموقة.

وستحضر المهيرا المهرجان جنبا إلى جنب مع نجوم بوليوود ايشواريا راي باتشان وسونام كابور وديبيكا بادكوني وكانجانا رانوت ، و ذلك حسب موقع " thenews " .

وستتواجد ماهيرا لكي تمثل لوريال كمتحدث رسمي باسمها للعناية بالشعر في باكستان ، و قالت: " مهرجان كان هو الحدث الفني الاضخم الذي يتطلع اليه كل ممثل ، و أنا سعيدة لأنني حصلت على هذه الفرصة ".
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