ماهيرا خان تشارك في "كان السينمائي"

تحرص النجمة ماهيرا خان على التواجد هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 71 ، و تعد ماهيرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما والترفيه في باكستان ، حيث استطاعت أن تجعل باكستان ممثلة في العديد من المحافل الدولية المرموقة.





وستحضر المهيرا المهرجان جنبا إلى جنب مع نجوم بوليوود ايشواريا راي باتشان وسونام كابور وديبيكا بادكوني وكانجانا رانوت ، و ذلك حسب موقع " thenews " .





وستتواجد ماهيرا لكي تمثل لوريال كمتحدث رسمي باسمها للعناية بالشعر في باكستان ، و قالت: " مهرجان كان هو الحدث الفني الاضخم الذي يتطلع اليه كل ممثل ، و أنا سعيدة لأنني حصلت على هذه الفرصة ".