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سفير إثيوبيا بالقاهرة يوجه رسالة حاسمة للمصريين بشأن سد النهضة

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:26 ص
سفير إثيوبيا بالقاهرة يوجه رسالة حاسمة للمصريين بشأن سد النهضة
تاييي اثقاسيلاسي أمدي سفير إثيوبيا بالقاهرة
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قال السفير الإثيوبي في القاهرة، تاييي اثقاسيلاسي أمدي، إن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، ويثير قلق المصريين، لن يضر بمصالح مصر.

ونقل موقع "24 الإماراتي"، رسالة على لسان السفير الإثيوبي، موجهة للمصريين، قال فيها إن بلاده ""تلتزم بجميع المبادئ والمعاهدات التي لا تضر أي دولة من دول مصب النيل".

وأشار السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى أن الخلاف بين البلدين حول سنوات ملء وإدارة السد، موضحًا: "لم يتم التوصل لتوافق حولهما".
المزيد عن: مصر لاما سد النهضة السفير الأثيوبي
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