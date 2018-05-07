سفير إثيوبيا بالقاهرة يوجه رسالة حاسمة للمصريين بشأن سد النهضة

ونقل موقع "24 الإماراتي"، رسالة على لسان السفير الإثيوبي، موجهة للمصريين، قال فيها إن بلاده ""تلتزم بجميع المبادئ والمعاهدات التي لا تضر أي دولة من دول مصب النيل".



وأشار السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى أن الخلاف بين البلدين حول سنوات ملء وإدارة السد، موضحًا: "لم يتم التوصل لتوافق حولهما".

قال السفير الإثيوبي في القاهرة، تاييي اثقاسيلاسي أمدي، إن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، ويثير قلق المصريين، لن يضر بمصالح مصر.