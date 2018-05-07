سياسيون وإعلاميون وفنانون في حفل زفاف أحمد المسلماني (صور)
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:58 ص
عبدالحافظ حمدي
يقام حاليًا حفل زفاف الإعلامي أحمد المسلماني على عروسه انجي مهدي، بحضور عدد كبير من الوزراء في مقدمتهم أحمد الزند وزير العدل الأسبق، واللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر.
كما حضر من الإعلاميين خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل السنهوري رئيس تحرير صوت الامة، والفنان شريف حلمي ، والصحفي محمد النبوي، والصحفي محمد عبد الله.
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