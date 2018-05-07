سياسيون وإعلاميون وفنانون في حفل زفاف أحمد المسلماني (صور)

يقام حاليًا حفل زفاف الإعلامي أحمد المسلماني على عروسه انجي مهدي، بحضور عدد كبير من الوزراء في مقدمتهم أحمد الزند وزير العدل الأسبق، واللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر.



