المصري يكشف حجم إصابة البوركيني بانسيه

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري، أن البوركيني بانسيه سيجري صباح اليوم الإثنين، فحوصات طبية وآشعة رنين مغناطيسي للاطمئنان على قدمه.

وتعرض بانسيه للإصابة في لقاء المصري أمام نظيره سونجو الموزمبيقي بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين، مساء الأمس الأحد.

وأعرب مدرب المصري البورسعيدي عن أمله في عودة اللاعب سريعاً خاصةً وأنه يعد أحد الركائز الأساسية داخل الفريق.