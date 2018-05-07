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حسام حسن يشيد بلاعبي المصري بعد الفوز على سونجو بالكونفيدرالية

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:01 ص
حسام حسن يشيد بلاعبي المصري بعد الفوز على سونجو بالكونفيدرالية
حسام حسن
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نيرة الجابري
 

أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للفريق بدور المجموعات من الكونفيدرالية، خاصةً وأنه جاء على حساب فريق قوي يتمتع لاعبوه بقدر كبير من المهارة ووصوله لهذا الدور من البطولة يؤكد أنه فريق لا يستهان به.

 

وعن التغيير الاضطراري الذي الذي أجراه الفريق مبكراً بخروج بانسيه ونزول جريندو، أكد المدير الفني للفريق أن لاعبي المصري جميعاً جاهزون للدفع بهم متى طُلب منهم ذلك، مشيرا إلى أن جريندو أدى المطلوب منه تماماً ونجح في صناعة الهدفين باقتدار، معربا عن أسفه لخسارة جهود أحمد جمعة في مباراة الهلال القادمة والمقرر إقامتها في السادس عشر من مايو الجاري بالخرطوم نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

المزيد عن: سونجو رياضة حسام حسن المصري الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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