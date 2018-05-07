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مجلس المصري يطالب لاعبيه بالفوز على نهضة بركان

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:54 ص
مجلس المصري يطالب لاعبيه بالفوز على نهضة بركان
المصري البورسعيدي
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عمر عبد العزيز
 

أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق قدم بداية جيدة له في بطولة الكونفدرالية وحصد 3 نقاط هامة.

 

وقال الطرابيلي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "نتمنى من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن يستعد بأفضل صورة من أجل مواجهة نهضة بركان المغربي والتغلب عليه".

 

وواصل: "معظم لاعبي المصري لم يشاركوا في البطولات الإفريقية، ولكن خبرات الجهاز الفني في القارة السمراء تساعدهم على ذلك وهم في تطور مستمر".

 

وأضاف: "نتمنى مزيد من التألق في المباريات القادمة بالكونفدرالية".

 

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