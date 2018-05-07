مجلس المصري يطالب لاعبيه بالفوز على نهضة بركان
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:54 ص
عمر عبد العزيز
أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق قدم بداية جيدة له في بطولة الكونفدرالية وحصد 3 نقاط هامة.
وقال الطرابيلي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير"
على فضائية "صدى البلد": "نتمنى من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن
يستعد بأفضل صورة من أجل مواجهة نهضة بركان المغربي والتغلب عليه".
وواصل: "معظم لاعبي المصري لم يشاركوا في البطولات الإفريقية،
ولكن خبرات الجهاز الفني في القارة السمراء تساعدهم على ذلك وهم في تطور مستمر".
وأضاف: "نتمنى مزيد من التألق في المباريات القادمة
بالكونفدرالية".