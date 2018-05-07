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ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:47 ص
ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟
برشلونة وريال مدريد
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منى العوضي
 

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، والذي أُقيم على ملعب "الكامب نو" خلال مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

 

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، أمام ريال مدريد في المركز الثالث بـ 72 نقطة.

 

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" ما قالته الصحافة الإسبانية عقب نهاية مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

 

عنونت صحيفة "L'ESPORTIU" غلافها بكلمة "كبرياء" و"مقاومة بطولية من البرسا على الرغم من أنهم لعبوا نصف المباراة كاملة بـ 10 لاعبين ضد الريال الذي كان على استعداد لفعل كل شيء للإطاحة بالبرسا وهزيمته".

 

أما صحيفة "SP" قالت: "الكثير من الكلاسيكو القليل من التحكيم".

 

في حين تصدر غلاف صحيفة "سبورت" عنوان: "كبرياء البطل"، "البارسا تغلب على الطرد الصارم على سيرجي روبيرتو ووقّع على تعادل بطعم الانتصار"، "ميسي حمل الفريق على ظهره غاضباً من أداء الحكم إيرنانديث إيرنانديث".

 

وأشادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بفريق برشلونة قائلة: "بطل لا يعرف الهزيمة"، "البارسا حقق التعادل بأهداف لويس سواريز وليو ميسي على الرغم من اللعب بلاعب أقل"، "الحكم طرد سيرجي روبيرتو وأنهى المباراة بشكل مقلق بقرارات خاطئة على كلا الفريقين".

 

أما كلمة "فضيحة" فقد تصدرت غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية، وكُتبت عناوين كالتالي: "لو جاؤوا للعب من أجل لقب الليجا لكانت فضيحة! "، "برشلونة استفاد من خطأين تحكيميين للاستمرار بدون هزيمة في الدوري"، "خطأ سواريز على فاران الذي جعل برشلونة يتفوق 2-1"، "ضربة جزاء لمارسيلو على ألبا".

 

ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟
ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟
ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟
ماذا قالت الصحافة الإسبانية بعد كلاسيكو الأرض؟
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