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موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين لتحديد بطل الدوري لكرة اليد

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:43 ص
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين لتحديد بطل الدوري لكرة اليد
الاهلي والزمالك كرة اليد
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الفجر الرياضي
 

 

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، مع الزمالك مساء اليوم الاثنين، في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.

 

وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة اليد السادسة مساء الاثنين، موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

وكان فريق اليد بنادي الزمالك قد فاز على النادي الأهلي بنتيجة ١٨-١٧ أول أمس السبت، في ختام الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري اليد، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

 

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