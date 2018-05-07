إسلام حامد يحتل المركز 12 في بطولة العالم للخماسي الحديث بالمجر

احتل إسلام حامد لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز 12 في الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم رقم 3 والمقامة حاليا بدولة المجر في الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.

وحاز اللاعب هذا المركز من أصل 36 لاعب مشارك في البطولة، بعد تحقيقه لرصيد 1394 نقطة.

يذكر أن بعثة المنتخب تتكون من حسين جمال رئيسًا للبعثة، ورؤوف حسام مدير فني، وسامح مجدي مدرب سلاح، بالإضافة إلى 4 لاعبين و3 لاعبات هم ياسر حفني، وإسلام حامد، وشريف ياسر، وأحمد اشرف، هايدى عادل، وسندس طارق، ومريم عامر.

وتأتي مشاركة اللاعبين المصريين في مراحل كأس العالم المختلفة، ضمن برنامج إعدادهم لبطولات العالم المختلفة، وخاصةً بطولة العالم للكبار المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بمصر.