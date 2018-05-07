شيخ مجاهدي سيناء: كل عمل مهما كبر يكون ضئيلا أمام دم الشهيد



ووجه "خلف" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، رسالة إلى أبناء الوادي قائلا: "أهل سيناء ليسوا نكرة كما يسميهم البعض".

قال الشيخ حسن خلف، شيخ مجاهدى سيناء، إن كل عمل مهما كبر يكون ضئيلا أمام دم الشهيد، لأن الشهداء هم صناع الأبطال، والشهيد هو محور التاريخ، ولولا الشهداء لم يكن هناك أبطال.