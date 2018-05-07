حقيقة طلب كريستيان جروس عودة شيكابالا وكهربا للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مباراة الفريق اليوم الإثنين، أمام الإسماعيلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر هو سبب تأجيل التعاقد مع جروس المدير الفني المقبل للفريق.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "عقدت جلسة تعارف اليوم مع جروس وتحدثنا في كل شئ ما عدا الإتفاق على بنود التعاقد لأن لدينا مباراة مهمة غدًا في كأس مصر أمام الإسماعيلي وهذا سيؤثر على خالد جلال وعلى الفريق".

وأضاف: "سيسافر اليوم هو ومديرة أعماله والجهاز المعاون سيكون من 4 أفراد أهمهم مدرب مساعد ومحلل آداء ومدرب حراس مرمى".

وتابع: "لم يتحدث جروس عن رغبته في إعادة بعض اللاعبين على كما أشيع على رأسهم شيكابالا وكهربا وعبد الشافي".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "اتفقنا على بنود التعاقد التي ستكون لمدة موسم وسيتقاضى مليون يورو وشرط جزائي شهرين واتفقنا على التوقيع بعد 4 أيام".