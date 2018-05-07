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مرتضى منصور: تركي آل الشيخ من حقه دعم الأهلي وهو محب للزمالك

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:56 ص
مرتضى منصور: تركي آل الشيخ من حقه دعم الأهلي وهو محب للزمالك
مرتضى منصور
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ريهام عبد المحسن
 

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من حقه رفض رئاسة النادي الشرفية وكشف تفاصيل طرح حقوق البث الفضائي.

 

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "سيتم طرح حقوق البث الفضائي في مزايدة جديدة وهناك شركات سعودية ترغب في شراء الحقوق واتفقت مع محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن أنه إذا دخل جنيه زائد عن عرضه سأقبله وإذا لم تكن هناك عروض جيدة فسأقبل عرضه".

 

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "تركي آل الشيخ من حقه دعم الأهلي وهو محب للزمالك ونجله الذي يعمل في اتحاد جدة السعودي وكان وكيل لاعبين في الزمالك".

 

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