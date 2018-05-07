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يوسف زيدان عن أردوغان: "ده أراجوز"

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:42 ص
يوسف زيدان عن أردوغان: ده أراجوز
يوسف زيدان
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هدى عبدالرازق
 
قال يوسف زيدان، المفكر والروائي، إن مصر لم تسقط عقب أحداث 2011 بسبب الحسابات الدولية، التي ترفض فكرة سقوط مصر.

وعن الترويج لعودة الخلافة العثمانية، عقب "زيدان"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "أردوغان كان بيحاول يقلد ملوك الخلافة العثمانية.. ده أراجوز، وهو ميقدرش يعمل زي العثمانيين، ويقتل أخواته".
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