ليونيل ميسي يصف حكم الكلاسيكو بـ"القذر"

أكد أيدو بيدال، الصحفي بإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قد أخطأ في حق حكم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

وقال بيدال: " وفقًا لما ذكره العديد من الشهود، ميسي قال للحكم بين الشوطين في النفق المودي لغرف خلع الملابس (لا بأس في أن تمنحهم أشياء أيها القذر).

وأضاف صحفي إذاعة "أوندا سيرو" أن لاعب الفريق الكتالوني واصل كلامه للحكم قائلًا: "أنت دائمًا هكذا أنت قذر، لقد فزنا بالدوري وهذا كل شيء، ولا يوجد حاجة لتمنحهم المباراة هذا هراء"، مشيرًا إلى أن الحكم لم يجب على كلام ميسي.