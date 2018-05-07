ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الكلاسيكو" سلاح الزمالك لعبور الإسماعيلي بكأس مصر

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:44 ص
الكلاسيكو سلاح الزمالك لعبور الإسماعيلي بكأس مصر
برشلونة وريال مدريد
طباعة
رامي بشاي
 

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالإسكندرية، وذلك بعد مشاهدة الجميع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2، في الدوري الإسباني.

 

وخلال المحاضرة ركز خالد جلال، على بعض التعليمات الخاصة بلقاء الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر، وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز واختتمت المحاضرة بقراءة القرآن الكريم.

 

ويواجه الفارس الأبيض، اليوم الإثنين، فريق الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لبطولة الكأس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

المزيد عن: كأس مصر ريال مدريد رياضة برشلونة الزمالك الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:30:06 AM