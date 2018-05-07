"الكلاسيكو" سلاح الزمالك لعبور الإسماعيلي بكأس مصر

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالإسكندرية، وذلك بعد مشاهدة الجميع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2، في الدوري الإسباني.

وخلال المحاضرة ركز خالد جلال، على بعض التعليمات الخاصة بلقاء الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر، وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز واختتمت المحاضرة بقراءة القرآن الكريم.

ويواجه الفارس الأبيض، اليوم الإثنين، فريق الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لبطولة الكأس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.