أنغام تفاجيء جمهورها في حفل محمد عبده بالأوبرا الأربعاء

أعربت الفنانة "أنغام" عن سعادتها بمشاركة الفنان الكبير محمد عبده، في حفله الغنائي المقرر إقامته، الأربعاء المقبل، في دار الأوبرا المصرية بإشراف خالد أبو منذر.





وقالت أنغام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، إنها ستغني بالحفل أغنية قدمها الموسيقار طلال، للسيدة نجاة، لكنها لم تقدمها على المسرح من قبل، مؤكدة أنها "ستغنيها لأول مرة على المسرح"، إضافة إلى تقديمها أغنية خليجية وأغنية أخرى مصرية، مع بعض أغاني ألبومها الأخير.