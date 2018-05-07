رئيس شعبة المستوردين: جميع أزمات الأسعار مصطنعة وليست حقيقية



ولفت "شيحة" في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إلى أن الاحتكار والتعويم هما سبب كل ما يحدث في ارتفاع الأسعار غير المبررة.



وأوضح أن وزير الصناعة أصدر قرارات تمنع المستوردين من المنافسة، وعلى سبيل المثال السيارات التي تتكلف 25 ألف دولار، وتباع بمليون و300 ألف جنيه، ولا يدفعون عليها جمارك، وهذا ينطبق على الأجهزة الكهربائية والملابس والموبيليا، وغيرها.

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن جميع أزمات الأسعار الموجودة في السوق المصرية هي أزمات مصطنعة وليست حقيقية.