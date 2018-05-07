هيكتور كوبر يعدد مكاسب ودية الكويت
أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يحاول دائماً قيادة الفراعنة للظهور للأفضل أمام كافة المنافسين.
وقال كوبر في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية
"صدى البلد": "الوصول لأفضل شكل مع المنتخب هو الأهم بالنسبة لي، وسنحاول
دائماً بذل المجهود أمام أي فريق مهما بلغت قوته من أجل تحقيق الفوز عليه".
وأضاف: "سنحاول الفوز على الكويت، لأنها مباراة استعدادية
في توقيت مهم".
وواصل: "أعتقد أن الحضور سيكون كبيرا من الجمهور المصري
لمباراة الكويت".
وتابع: "الحضور الجماهيري سيكون مهم للغاية لأنه يمدنا
بحماس كبير للعب بشكل أفضل".
وأكمل: "مهم جدا أن نصل لقوام جيد وكبير من النجوم للمنتخب
الوطني، ولولا ذلك ما أرحت محمد صلاح في مباراة اليونان الأخيرة".
وأتم: "المباريات الودية مهمة جدا لأنها تتيح لنا مشاهدة
ومعرفة مزيد من اللاعبين".