عضو "الفلكية الروحانية بباريس": الجن لا يمكن أن يؤذي الإنسان إلا بهذه الطريقة

قال الدكتور سيد عطية، عضو الاتحاد العالمي للفلكية الروحانية بباريس، إن الجن والشياطين غير قادرة على الإضرار بالإنسان سو المس فقط، وغير قادرة على تغيير أي حقيقة.



وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن البيوت التي تشتغل في بعض المناطق لا يقوم بإشعالها الجن، بدليل قول تعالي: "وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي".



وأشار إلى أن الشيطان لا يمكن أن تؤذي البشر إلا من خلال الوسوسة فقط، لافتًا إلى أن البعض يسعى وراء الشهرة من خلال إيهام البعض بأشياء غير حقيقية مثل الحديث بأن الجن هو من يشعل النيران ببعض المنازل.

