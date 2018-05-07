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"التموين": لم نجبر أي شركات على المشاركة في معارض "أهلًا رمضان"

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:39 ص
التموين: لم نجبر أي شركات على المشاركة في معارض أهلًا رمضان
محمد سويد
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أمنية فوزي
 
قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إنه تم تنظيم أكبر سلسلة معارض للسلع الغذائية في رمضان، موضحًا أن معرض "أهلًا رمضان" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف "سويد"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي"، أن التخفيضات ستكون من 15% إلى 20% من هامش الربح.

وأكد أنهم لم يجبروا أي شركات على المشاركة في معارض "أهلًا رمضان"؛ بل شاركوا بدافع الوطنية.
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