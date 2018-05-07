مقيم دعوى رفض تعريب التجريبي: قرار وزير التعليم غير دستوري

أكد عبد المجيد جابر المحامي ومقيم دعوى إلغاء تعريب التعليم التجريبي، أن قرار وزير التربية والتعليم غير دستوري وقرار طبقي وتمييزي، ولا يطبق إلا على محدودي الدخل، ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور.



وأضاف جابر، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن قرار الوزير موجه ضد فئة معينة ولا يطبق تعريب التعليم في المدارس الدولية والخاصة، مشيرًا إلى أن التكهنات التي تحدثت بأن الوزير ذات رؤية سلفية إخوانية بمحاولته تقليل تدريس اللغات الأجنبية صحيحة، فهو المنهج المتبع لدى جماعة الإخوان.



وتعجب جابر: "لماذا لا يطبق على المدارس الدولية واللغات الخاصة.. وكيف لقرار فردي من وزير التربية والتعليم يقضي على آمال وطموحات آلاف الأسر بدون أن يصدر تشريع بهذا من البرلمان، ويفتح الطريق أمام عودة الفكر الإخواني الهمجي بتعريب العلوم الأجنبية وتدريس كتبهم ومناهجهم المتخلفة ثقافيا وحضاريا والمخالفة للمنطق".

