أبرز أخبار التوك شو الأحد 6/5/2018: قانون لـ"التوكتوك" قريبا ومذبحة "فيلا الرحاب"
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:27 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - ندى محمد- كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
ملكة زرار عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان: "فتنة ومهزلة"
انفعلت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية واستشاري الأحوال الشخصية، بسبب ما تردد حول تقديم الفنانة سما المصري، برنامج ديني خلال شهر رمضان، قائلة: "كأنى اتطعنت في قلبي، كفاية تجرؤ، سمحنا للفنانيين الراقصات وغير الراقصات بتقديم برامج، وقولنا معلش وعصرنا على نفسنا ليمونة"، معتبرة أن برنامج سما المصري بمثابة فتنة.
متحدث البرلمان: الـ"توك توك" صداع في رأس المصريين.. وإصدار قانون لتقنينه قريبًا
قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الـ "توك توك" صداع في رأس المصريين، مؤكدًا أن مجلس النواب سوف يتصدى لهذه الظاهرة تشريعيًا قريبًا، وسوف يكون هناك قانون لضبط هذا الموضوع وتقنينه.
عمرو أديب: الأسعار لن تنخفض.. وهذا الحل
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.
طارق شوقي: المدارس التجريبية لن تتغير حتى خريف 2019
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم، أنه أصدر اليوم قرارا بإصدار المناهج والمواد التعليمية لصف "كى جى" و"كى جى 2"، منتقدًا ما يتردد أن الوزارة لا تفصح عن خططتها التعليمية، مشددا أن المدارس التجريبية لن تتغير حتى خريف 2019.
أحمد موسى: ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 4.8% ليصل إلى 5.2%.
هاني يونس: "وزير الإسكان قال لرؤساء المدن الجديدة.. عندنا شغل من نار"
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن ما تم إنجازه في المشروعات السكنية أضعاف مضاعفة ما تم في عشرات السنين الماضية، مضيفًا: "وزير الإسكان قال لرؤساء المدن عندنا شغل من نار الفترة القادمة"
أحمد موسى: افتتاح أكبر مساجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد الفطر المقبل
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح أكبر مساجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد الفطر المقبل، منوها أن اسم المسجد سيكون "الفتاح العليم".
بعد وفاة طفلين في الشرقية.. مركز السموم يحذّر من "البخور" (فيديو)
علق الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، على تفاصيل وفاة طفلين بالشرقية بالبخور السام، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام البخور بطريقة خاطئة يكون سامًا.
"الوزراء": مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق كل التوقعات
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق التوقعات، وهذا ينبأ بمستقبل جيد لمصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن هذا الإنجاز حدث بجهد ومساندة من الشعب ومشاركة من القطاع الخاص كتحفيز للاقتصاد.
خبير أمني عن مذبحة "فيلا الرحاب": توجد شبهة جنائية في الواقعة لهذا السبب
علق اللواء مجدي البسوني، الخبير الأمني، على حادث مذبحة فيلا الرحاب، قائلا: "فكرة انتحار رجل الأعمال بعد مقتل أسرته كما أشيع في البداية أمر غير منطقي، بسبب إصابة رجل الأعمال بطلقتي في الجبهة والأنف "، لافتًا إلى أن أي منتحر لا يمكنه أن يضرب نفسه بطلقتين، وهذا يعني وجود شبهة جنائية.
الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على جنوب البلاد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغير مناخي على مستوى العالم أثر على جميع الدول، متابعًا أن درجات الحرارة بالنسبة للسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القنال وشمال الصعيد معتدلة، كاشفًا أنها شديدة على جنوب الصعيد.
"الإسكان" عن قانون الإيجار القديم: "الكرة في ملعب البرلمان"
قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدولة لديها حلول كثيرة بخصوص الشقق المغلقة، موضحًا أن "بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لإصدار هذا القانون والذي يساهم في فتح الكثير من الشقق".
"الخدمات البيطرية": الحبس 5 سنوات لذبح اللحوم خارج المجازر
أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الأختام الجديدة الخاصة باللحوم الحمراء، لا يمكن تقليدها أو تزويرها، موضحا أنه حال ضبط أي جزار يقوم بذبح اللحوم خارج المجازر يتعرض للحبس مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة تلك اللحوم على الفور.
رئيس الوزراء: توفير شبكة حماية اجتماعية لضمان استقرار الأوضاع في البلاد
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه تم توفير شبكة حماية اجتماعية لضمان استقرار الأوضاع في البلاد، متابعًا أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته الايجابية بشأن النمو الاقتصادي في مصر.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
ملكة زرار عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان: "فتنة ومهزلة"
انفعلت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية واستشاري الأحوال الشخصية، بسبب ما تردد حول تقديم الفنانة سما المصري، برنامج ديني خلال شهر رمضان، قائلة: "كأنى اتطعنت في قلبي، كفاية تجرؤ، سمحنا للفنانيين الراقصات وغير الراقصات بتقديم برامج، وقولنا معلش وعصرنا على نفسنا ليمونة"، معتبرة أن برنامج سما المصري بمثابة فتنة.
متحدث البرلمان: الـ"توك توك" صداع في رأس المصريين.. وإصدار قانون لتقنينه قريبًا
قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الـ "توك توك" صداع في رأس المصريين، مؤكدًا أن مجلس النواب سوف يتصدى لهذه الظاهرة تشريعيًا قريبًا، وسوف يكون هناك قانون لضبط هذا الموضوع وتقنينه.
عمرو أديب: الأسعار لن تنخفض.. وهذا الحل
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.
طارق شوقي: المدارس التجريبية لن تتغير حتى خريف 2019
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم، أنه أصدر اليوم قرارا بإصدار المناهج والمواد التعليمية لصف "كى جى" و"كى جى 2"، منتقدًا ما يتردد أن الوزارة لا تفصح عن خططتها التعليمية، مشددا أن المدارس التجريبية لن تتغير حتى خريف 2019.
أحمد موسى: ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 4.8% ليصل إلى 5.2%.
هاني يونس: "وزير الإسكان قال لرؤساء المدن الجديدة.. عندنا شغل من نار"
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن ما تم إنجازه في المشروعات السكنية أضعاف مضاعفة ما تم في عشرات السنين الماضية، مضيفًا: "وزير الإسكان قال لرؤساء المدن عندنا شغل من نار الفترة القادمة"
أحمد موسى: افتتاح أكبر مساجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد الفطر المقبل
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح أكبر مساجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد الفطر المقبل، منوها أن اسم المسجد سيكون "الفتاح العليم".
بعد وفاة طفلين في الشرقية.. مركز السموم يحذّر من "البخور" (فيديو)
علق الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، على تفاصيل وفاة طفلين بالشرقية بالبخور السام، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام البخور بطريقة خاطئة يكون سامًا.
"الوزراء": مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق كل التوقعات
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق التوقعات، وهذا ينبأ بمستقبل جيد لمصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن هذا الإنجاز حدث بجهد ومساندة من الشعب ومشاركة من القطاع الخاص كتحفيز للاقتصاد.
خبير أمني عن مذبحة "فيلا الرحاب": توجد شبهة جنائية في الواقعة لهذا السبب
علق اللواء مجدي البسوني، الخبير الأمني، على حادث مذبحة فيلا الرحاب، قائلا: "فكرة انتحار رجل الأعمال بعد مقتل أسرته كما أشيع في البداية أمر غير منطقي، بسبب إصابة رجل الأعمال بطلقتي في الجبهة والأنف "، لافتًا إلى أن أي منتحر لا يمكنه أن يضرب نفسه بطلقتين، وهذا يعني وجود شبهة جنائية.
الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على جنوب البلاد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغير مناخي على مستوى العالم أثر على جميع الدول، متابعًا أن درجات الحرارة بالنسبة للسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القنال وشمال الصعيد معتدلة، كاشفًا أنها شديدة على جنوب الصعيد.
"الإسكان" عن قانون الإيجار القديم: "الكرة في ملعب البرلمان"
قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدولة لديها حلول كثيرة بخصوص الشقق المغلقة، موضحًا أن "بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لإصدار هذا القانون والذي يساهم في فتح الكثير من الشقق".
"الخدمات البيطرية": الحبس 5 سنوات لذبح اللحوم خارج المجازر
أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الأختام الجديدة الخاصة باللحوم الحمراء، لا يمكن تقليدها أو تزويرها، موضحا أنه حال ضبط أي جزار يقوم بذبح اللحوم خارج المجازر يتعرض للحبس مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة تلك اللحوم على الفور.
رئيس الوزراء: توفير شبكة حماية اجتماعية لضمان استقرار الأوضاع في البلاد
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه تم توفير شبكة حماية اجتماعية لضمان استقرار الأوضاع في البلاد، متابعًا أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته الايجابية بشأن النمو الاقتصادي في مصر.
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