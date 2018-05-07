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موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الإثنين 7-5-2018 بكأس مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:30 ص
موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الإثنين 7-5-2018 بكأس مصر والقنوات الناقلة
الزمالك والإسماعيلي
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أحمد عصام
 

يلتقي اليوم الاثنين، فريقا الإسماعيلي والزمالك، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات دور الـ4 من بطولة كأس مصر.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء على قنوات اون سبورت الرياضية، ودي أم سي الرياضية، ونايل سبورت.

 

ويلتقي سموحة والأسيوطي سبورت، مساء غد الثلاثاء، في نصف النهائي الثاني، على ملعب الجيش ببرج العرب.

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