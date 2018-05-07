تعرف على دور دينا فؤاد في مسلسل "أمر واقع" أمام كريم فهمي

تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير دروها في مسلسل "أمر واقع"، والمقرر عرضه خلال موسم الدراما الرمضاني المقبل.





حيث تجسد دينا دور مذيعة "توك شو"، هي رقم واحد في مصر، وتقدم برنامج "قبل الحدث"، تتناول خلاله القضايا السياسية، ثم تتعرض لضغوطات من إحدى الجهات.





وتدور أحداثه فى إطار بوليسي "أكشن"، حوله ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية قبل تنفيذها، ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.





مسلسل "أمر واقع" تأليف محمد رفعت وإنتاج شركة "أروما"، يشارك في بطولته كريم فهمي، وريم مصطفى، وأحمد وفيق، ونبيل الحلفاوي، وياسر المصري، ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، ومن إخراج محمد أسامة.