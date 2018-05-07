ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إعلامي رياضي يكشف السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى محمد صلاح

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:22 ص
إعلامي رياضي يكشف السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

قال الإعلامي مدحت شلبي، أن سبب تراجع آداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، هو الحسد واللقاءات التليفزيونية.

 

وقال شلبي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية "أون سبورت": " سبب تراجع آداء صلاح وعدم تسجيله في آخر 3 مباريات مع ليفربول هو الحسد بسبب تألقه هذا الموسم بالإضافة لإجرائه العديد من اللقاءات التليفزيونية في الشهر الماضي والتي أعتقد أنها اقتربت من 10 لقاءات والتي تم سؤاله فيها عن إمكانياته وقدراته".

 

وكان ليفربول فشل في زيارة تشيلسي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على ملعب "ستامفوردبريدج"، معقل البلوز، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.

 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول رياضة تراجع مستوى محمد صلاح الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:30:01 AM