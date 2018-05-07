إعلامي رياضي يكشف السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى محمد صلاح

قال الإعلامي مدحت شلبي، أن سبب تراجع آداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، هو الحسد واللقاءات التليفزيونية.

وقال شلبي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية "أون سبورت": " سبب تراجع آداء صلاح وعدم تسجيله في آخر 3 مباريات مع ليفربول هو الحسد بسبب تألقه هذا الموسم بالإضافة لإجرائه العديد من اللقاءات التليفزيونية في الشهر الماضي والتي أعتقد أنها اقتربت من 10 لقاءات والتي تم سؤاله فيها عن إمكانياته وقدراته".

وكان ليفربول فشل في زيارة تشيلسي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على ملعب "ستامفوردبريدج"، معقل البلوز، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.