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هنا الزاهد بالحجاب مع مصطفى شعبان في كواليس "أيوب"

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:11 ص
هنا الزاهد بالحجاب مع مصطفى شعبان في كواليس أيوب
هنا الزاهد
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الفجر الفني
 
تواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير دورها في مسلسل "أيوب"، أمام الفنان مصطفى شعبان، للانتهاء من المسلسل لعرضه، خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت هنا بصورة جديدة من كواليس العمل، مرتدية الحجاب بجوار الفنان مصطفى شعبان، أثناء تصوير أحد مشاهدهم. 

تدور الأحداث حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبالفعل يصبح موظف في بنك، لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن ظلمًا.

مسلسل "أيوب"، يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان، كل من أيتن عامر ومحمد لطفى وميريهان حسين ومحمد دياب وهنا الزاهد، من تأليف محمد سيد بشير، للمنتج تامر مرسى، والمخرج أحمد صالح.
هنا الزاهد بالحجاب مع مصطفى شعبان في كواليس "أيوب"
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